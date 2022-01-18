Пьяный красноярец поспал под проходящим поездом. ВИДЕО

Машинист поездка резко затормозил, увидев на пути мужчину, оказалось, что красноярец спал и не заметил, что над ним прошел поезд, сообщает Управление на транспорте МВД по СФО.

Машинист поезда Красноярск-Абакан экстренно затормозил на перегоне станций Крол-Джетка, увидев в железнодорожной колее мужчину. Под вторым вагоном поезда железнодорожники и полицейские нашли спящего мужчину.

Из-за сильного алкогольного опьянения он не мог самостоятельно двигаться, разговаривать и не воспринимал происходящее вокруг. Мужчина не пострадал от наезда поезда. Железнодорожники извлекли его из-под вагона и с помощью одеяла занесли в поезд. Его спасли от обморожения.

Врачи Курагинской районной больницы подтвердили у мужчины алкогольное опьянение и различные ушибы. Как выяснилось, 36-летний красноярец хорошо выпил, а потом пошел на железнодорожную станцию встречать товарища.



