Белый дом допустил отключение России от SWIFT

Белый дом не исключает никаких мер против России, в том числе отключение от системы SWIFT, в случае обострения ситуации вокруг Украины, заявил представитель Совета национальной безопасности США.

«Ни один из вариантов не исключен», — приводит РИА Новости слова представителя Совбеза, сказанные им в ответ на просьбу прокомментировать публикации западных СМИ о том, что Вашингтон и страны Евросоюза отказались от отключения России от SWIFT в качестве варианта возможных санкций.

Немецкая газета Handelsblatt узнала, что вместо отключения российских банков от системы SWIFT готовятся точечные экономические меры против крупнейших кредитных учреждений.

В Вашингтоне неоднократно заявляли о подготовке «небывалых санкций против России», в случае эскалации ситуации на Украине. Западные политики в последние месяцы выражают обеспокоенность из-за того, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной.

Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах.