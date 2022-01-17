Флагманские смартфоны Redmi получат топовую камеру

Китайские флагманские смартфоны Redmi серии K50 получат топовый 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766, который устанавливается на Xiaomi 12.

Продвинутой камерой оснастят Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+, пишет MyDrivers со ссылкой на собственных инсайдеров. При этом такого сенсора не будет у базового Redmi K50 и игрового Redmi K50 Gaming.

Sony IMX766 имеет оптический формат 1/1,56 дюйма, что дает увеличенный на 63,8% световой поток по сравнению с предыдущим сенсором IMX586. Это означает более яркие и четкие фотографии и видео.

Предполагается, что дебют Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+ на рынке состоится в марте 2022 года. Их стоимость и технические характеристики будут объявлены позднее.