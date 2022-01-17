Путин разоблачил украинский блеф США

Вашингтон попал в напряженную ситуацию по итогам переговоров между Россией и НАТО из-за собственного блефа по Украине, полагают западные эксперты.

США после холодной войны начали массово раздавать странам гарантии безопасности и явно переусердствовали в попытках стать лидером «мировой полиции», пишет политолог Деймон Линкер в статье для The Week.

Однако при конфронтации с мощными державами проявилась неспособность Вашингтона соблюдать озвученные гарантии безопасности. В результате президент России Владимир Путин «разоблачил» блеф американских властей, отмечает аналитик.

Эксперт советует Вашингтону признать ложь во избежание роста военной напряженности, которая может привести к непредсказуемым последствиям. Вместо этого лучше отступить на позиции, с которых страна вместе с НАТО действительно готова бороться с угрозой войны, полагает Линкер.

На прошлой неделе в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО. В ходе переговоров Кремль настаивал на прекращении военного сотрудничества блока с постсоветскими странами, отказе от создания баз на их территории, вывозе из Европы американского ядерного оружия.