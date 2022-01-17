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Порошенко прибыл в суд для рассмотрения дела о госизмене

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прибыл в Печерский районный суд Киева на рассмотрение его дела о госизмене. Ранее он вернулся в страну из Польши, где находился последнее время.

Выступая перед сторонниками у здания суда, экс-президент заявил, что заседание «организовали предатели». Он также рассказал, что не опасается ареста после прибытия в украинскую столицу.

По мнению обвинения, Порошенко предал интересы страны из-за поставок угля с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Сам политик считает дело сфабрикованным.

17 декабря 2021 года Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». После этого он не вернулся на родину.

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