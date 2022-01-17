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Рождаемость в Китае упала до минимального уровня

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Число новорожденных в Китае в 2021 году составило 10,62 миллиона, сообщает Национальное бюро статистики КНР. Это на 11,5% меньше, чем в 2020 году.

Число рождений на 1000 человек упало до рекордного минимума — 7,52. Это самый низкий показатель рождаемости с 1949 года, когда такие данные начали собирать. Так, в 2019 году показатель составлял 10,41.

По данным управления, число рождений в 2021 году едва превысило число смертей (10,14 миллиона). Естественный прирост населения в 2021 году в Китае составил всего 0,034%, что является самым низким показателем с 1960 года.

Рождаемость в Китае стабильно падает с 2017 года. В 2015 году власти страны ослабили ограничения, введенные в 1979 году в рамках политики «Одна семья — один ребенок», и разрешили семьям иметь двоих детей.

В 2021 году на фоне продолжающегося демографического кризиса китайцам разрешили заводить троих детей. Общая численность населения КНР на конец 2021 года составила 1,413 миллиарда человек.

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