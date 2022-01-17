Фигуристу Кондратюку запретили проезд на общественном транспорте

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Тренер Светлана Соколовская запрещает фигуристу Марку Кондратюку, выигравшему чемпионат Европы, ездить на общественном транспорте, рассказала наставник в интервью.
«Я запрещаю ездить на общественном транспорте. Марк живет за городом, и, к счастью, у его мамы есть возможность привозить сына на тренировки. В крайнем случае она отправляет с Марком водителя», — сказала Соколовская в интервью RT.
Кондратюк стал чемпионом Европы-2022 в мужском одиночном катании. 18-летний фигурист после короткой программы занимал второе место. Он откатал произвольную с тремя четверными прыжками и выбился в лидеры, обновив личный рекорд.
Кондратюк в этом сезоне выиграл чемпионат России, дважды был в призерах на турнирах серии «Челленджер».
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