Балет на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» покажут на Первом канале в воскресенье днем, сообщает пресс-служба телеканала.

Шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду и жены пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяны Навки «Лебединое озеро» — новая интерпретация балета Петра Чайковского.

Это симбиоз фигурного катания, классической хореографии и высоких технологий. Действие разворачивается не только на льду, но и над ним – артисты, словно птицы, парят в облаках.

Балет покажут в воскресенье, 23 января в 15.15 на Первом канале. Сама Навка играет роль принцессы Одетта, Зигфрида — пятикратный чемпион США Петр Чернышев, принцессу Одиллию – двукратный призер чемпионатов Европы Маргарита Дробязко.

При демонтаже декораций на ледовой сцене этого шоу 9 января сорвавшаяся балка придавила насмерть человека.