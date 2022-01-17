Кремль ответил на вопрос о базах России в Латинской Америке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать о суверенитете Кубы и Венесуэлы, отвечая на вопрос о возможности размещения российских ракет в Латинской Америке.

«Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность», — приводит РИА Новости слова Пескова.

Замглавы МИД Сергей Рябков, говоря о возможности размещения ракет, ранее заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что Вашингтон даст решительный ответ, если Москва будет размещать свои войска в Латинской Америке.

В декабре 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток.

Стороны провели консультации в Женеве 9 и 10 января. Еще до начала переговоров США называли некоторые пункты документа неприемлемыми, Россия же подчеркивала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.