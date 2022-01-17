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Небольшой снег выпадет в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Морозная погода со слабым ветром будет преобладать на неделе в Забайкальском крае, выпадет небольшой снег, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Людмила Лескова.

Самые крепкие морозы будут по северным районам края: ночью 39-45 градусов мороза, днем — 25-30 градусов мороза.

На остальной территории будет немного теплее: ночью 27-32 градуса мороза, местами до 37 градусов мороза, днем 17-22 градусов мороза, по южной половине местами 12-17 градусов мороза.

Небольшой снег пройдет местами по краю в течение недели. В крещенскую ночь по южной половине края и в Чите столбик термометра опуститься до отметки 28-33 градусов мороза, днем —17-22 градуса мороза.

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Забайкалье #Гео
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