Представлена самая большая карта Вселенной

Международная команда исследователей представила грандиозный космический атлас, данные для которого собираются астрономическим инструментом DESI. С его помощью ученые каждую ночь получают сведения о 100 тысячах новых галактик.

На сегодня атлас на сайте проекта содержит сведения о 7,5 миллиона галактик. Астрономы собираются сканировать космическое пространство, пока не соберут минимум 40 миллионов объектов. В конечном итоге галактический атлас покроет около трети неба.

Каждая цветная точка на видео представляет собой галактику, которая в среднем состоит из триллиона и более звезд. При этом астрономы отмечают, что работа по заполнению карты выполнена лишь на 10%.

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Детальное изучение запечатленных объектов еще впереди, но такой массив данных поможет астрофизикам узнать больше о расширении Вселенной.