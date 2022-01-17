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Трехлетний мальчик погиб на пожаре в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Хакасии

Трехлетний мальчик погиб во время пожара ночью, причиной возгорания мог стать настенный электронагревательный прибор, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Пожар случился в доме, где проживала семья из четырех человек, в том числе трехлетний мальчик и годовалая девочка. Отец детей был на работе.

Ночью 15 января в комнате, где спал мальчик, начался пожар. Во время пожара комнату заволокло дымом, огонь быстро распространился и мальчика не удалось спасти.

Предположительно, пожар начался из-за неисправности или неправильного использования настенного электрообогревателя в комнате мальчика.

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Хакасия #Происшествия
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