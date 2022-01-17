Трехлетний мальчик погиб на пожаре в Хакасии

Фото: © СУ СК РФ по Хакасии
Трехлетний мальчик погиб во время пожара ночью, причиной
возгорания мог стать настенный электронагревательный прибор, сообщает СУ СК
РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Пожар случился в доме, где проживала семья из четырех
человек, в том числе трехлетний мальчик и годовалая девочка. Отец детей был на
работе.
Ночью 15 января в комнате, где спал мальчик, начался пожар. Во
время пожара комнату заволокло дымом, огонь быстро распространился и мальчика
не удалось спасти.
Предположительно, пожар начался из-за неисправности или
неправильного использования настенного электрообогревателя в комнате мальчика.