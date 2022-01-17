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Майнинговые фермы сгорели в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области

Пожар произошел в промзоне Ангарска, в помещении находились цех по производству мебели и майнинговые фермы, сообщило в понедельник ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар в промышленном массиве в 27 квартале Ангарска ранним утром в понедельник. В здании находились цех по производству мебели и майнинговые фермы.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров, в нем никто не пострадал. Чтобы ликвидировать открытый огонь, понадобилось полтора часа.

На месте работали шесть единиц техники и 23 человека. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки.

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pepelmetal

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лачинов

О, вот тут он прав. Мы живем как раз в таком мире, где ложь за грех не считается.

physx

Песков имел в виду себя и себе подобных, держу пари.

лачинов

Кофе, молоко, яйца ... . Короче полезна только лапша и если есть огородик, то овощи. На остальных продуктах...
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