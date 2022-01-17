Майнинговые фермы сгорели в Приангарье

Пожар произошел в промзоне Ангарска, в помещении находились цех по производству мебели и майнинговые фермы, сообщило в понедельник ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар в промышленном массиве в 27 квартале Ангарска ранним утром в понедельник. В здании находились цех по производству мебели и майнинговые фермы.

Площадь пожара составила 900 квадратных метров, в нем никто не пострадал. Чтобы ликвидировать открытый огонь, понадобилось полтора часа.

На месте работали шесть единиц техники и 23 человека. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки.