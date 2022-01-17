Майнинговые фермы сгорели в Приангарье

Фото: © ГУ МЧС по Иркутской области
Пожар произошел в промзоне Ангарска, в помещении находились цех по производству мебели и майнинговые фермы, сообщило в понедельник ГУ МЧС по Иркутской области.
Пожар в промышленном массиве в 27 квартале Ангарска ранним утром в понедельник. В здании находились цех по производству мебели и майнинговые фермы.
Площадь пожара составила 900 квадратных метров, в нем никто не пострадал. Чтобы ликвидировать открытый огонь, понадобилось полтора часа.
На месте работали шесть единиц техники и 23 человека. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки.
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лачиновО, вот тут он прав. Мы живем как раз в таком мире, где ложь за грех не считается.
physxПесков имел в виду себя и себе подобных, держу пари.
лачиновКофе, молоко, яйца ... . Короче полезна только лапша и если есть огородик, то овощи. На остальных продуктах...