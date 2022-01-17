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#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Губернатор Кузбасса повторно заразился коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/tsivilev42

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев во второй раз заболел коронавирусной инфекцией, он получил положительный анализ теста, сообщается в официальном Telegram-канале «Цивилев. Live» в понедельник.

Глава региона переносит заболевание в легкой форме и продолжает работать дистанционно.

Цивилев переболел коронавирусом в октябре 2020 года. Он рассказывал, что из симптомов у него были повышенная температура, легкий кашель и насморк.

В 2020 году COVID-19 переболели губернаторы Алтайского края Виктор Томенко, Омской области Александр Бурков, Хакасии Валентин Коновалов, Иркутской области Игорь Кобзев, а также тогдашний глава Тувы Шолбан Кара-Оол.

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Кузбасс #Местная власть #Новости COVID19
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