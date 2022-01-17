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Австралия признала российскую вакцину «Спутник V»

Источник:
РБК
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Фото: © sputnikvaccine.com

Австралия признает иностранцев, привитых российской двухкомпонентной вакциной «Спутник V», как полностью вакцинированных, говорится в сообщении австралийского Управления терапевтических товаров (TGA).

Австралийские власти получил от правительства России дополнительную информацию об эффективности «Спутника V». «Данные свидетельствуют, что две дозы вакцины показали среднюю эффективность против симптоматической инфекции 89% и против госпитализации или смерти 98–100%», — приводит РБК сообщение TGA.

В ведомстве отметили, что признание «Спутника V» расширит возможности для возвращения иностранных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, а также поездок деловых людей и представителей спорта страну.

Решения касается только двухкомпонентной вакцины Центра им. Гамалеи, прививка однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» не дает человеку в глазах австралийских властей статус вакцинированного против COVID-19.

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