Кремль допустил полный разрыв отношений с США

Новые санкции США против Москвы, в том числе против президента Владимир Путина, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между странами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий.

Американские сенаторы-демократы подготовили и представили законопроект, предусматривающий персональные санкции против первых лиц государства, в том числе президента России.

«Это выше нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых связей между нашими странами, что не будет в интересах ни Москвы, ни Вашингтона. Это будет огромная ошибка», — подчеркнул Песков в интервью CNN.

Песков предложил американской администрации вспомнить, когда санкции оказались эффективными в решении проблем, заставляли другую страну предпринимать нужные Вашингтону шаги. «Такого никогда не случалось», — отметил Песков.

«Я искренне верю, что мудрость наших лидеров... политическая мудрость президента Путина и его политический опыт, а также политическая мудрость и опыт президента Байдена — это хорошая почва для продолжения попыток найти взаимопонимание», — сказал Песков.