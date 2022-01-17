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Кремль допустил полный разрыв отношений с США

Источник:
CNN
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Фото Sibnet.ru

Новые санкции США против Москвы, в том числе против президента Владимир Путина, могут повлечь за собой полный разрыв отношений между странами, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий.

Американские сенаторы-демократы подготовили и представили законопроект, предусматривающий персональные санкции против первых лиц государства, в том числе президента России.

«Это выше нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых связей между нашими странами, что не будет в интересах ни Москвы, ни Вашингтона. Это будет огромная ошибка», — подчеркнул Песков в интервью CNN.

Песков предложил американской администрации вспомнить, когда санкции оказались эффективными в решении проблем, заставляли другую страну предпринимать нужные Вашингтону шаги. «Такого никогда не случалось», — отметил Песков.

«Я искренне верю, что мудрость наших лидеров... политическая мудрость президента Путина и его политический опыт, а также политическая мудрость и опыт президента Байдена — это хорошая почва для продолжения попыток найти взаимопонимание», — сказал Песков.

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Топ комментариев

pepelmetal

"российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, бомбы, что сбрасывают на Украину" вызывайте...

лачинов

О, вот тут он прав. Мы живем как раз в таком мире, где ложь за грех не считается.

physx

Песков имел в виду себя и себе подобных, держу пари.

лачинов

Кофе, молоко, яйца ... . Короче полезна только лапша и если есть огородик, то овощи. На остальных продуктах...
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