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Сдача «однушки» в аренду стала невыгодной

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Покупка однокомнатной квартиры для сдачи в аренду становится все менее выгодной — цены на жилье выросли сильнее, чем арендные ставки.

Средний срок окупаемости квартиры (отношение средней стоимости однокомнатной квартиры к среднегодовому доходу от аренды) в городах-миллионниках к концу 2021 года составил 16,5 года, в 2020 году срок был меньше — 15,8 года, приводит «Российская газета» данные консалтинговой группы SRG.

Доходность однокомнатной квартиры от сдачи в аренду снизилась до 6,15% против 6,49% годом ранее. Средний чек предложения однокомнатной квартиры на вторичном рынке увеличился на 26,22%, а ставка аренды лишь на 20,03%.

Ставки аренды за год выросли в среднем на 19% по всем городам-миллионникам: с 17 до 20,4 тысячи рублей в месяц, средняя стоимость «однушки» — в среднем на 30% (с 3,53 миллиона до 4,6 миллиона рублей), отметила эксперт «Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина.

По ее данным, доходность по банковским депозитам сейчас сопоставима или в большинстве случаев даже выше, чем доходность от сдачи в аренду.

«В сегодняшней ситуации долгосрочная аренда не будет приносить ожидаемого дохода. Дело в том, что выросла инфляция и доход с долгосрочной аренды даже не сможет покрыть ее», — прокомментировал представитель IT-компании Realiste Алексей Гальцев.

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