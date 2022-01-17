Новая проверка приложений на опасность появилась в смартфонах Xiaomi

Китайские пользователи заметили, что их смартфоны Redmi и Xiaomi на операционной системе MIUI 13 получили новый режим Pure Mode. Он предотвращает загрузку вредоносных приложений из интернета.
Режим Pure Mode тестировался еще осенью и предполагалось, что не будет внедрен в MIUI, но пользователи из Китая обнаружили внедрение функции в смартфоны, сообщает портал Gizmochina.
Новый режим не позволяет установить на смартфон приложения с вирусами, а также софт, требующий излишние разрешения. Он проверяет программы на совместимость с устройством и вероятность возникновения проблем после установки.
Режим максимальной защиты Pure Mode заключается в возможности установки приложений только из списка уже протестированных.
Однако новая настройка пока не является обязательной и может быть отключена пользователем смартфона в любой момент.
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