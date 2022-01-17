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Олимпийский чемпион Соловьев рассказал о последствиях избиения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dmitry_solovyev

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев, получивший травму головы во время драки в декабре, рассказал, что после инцидента у него сохраняются некоторые проблемы со здоровьем.

«Есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь», — написал Соловьев в Instagram.

Он добавил, что выполняет все предписания врачей и постепенно восстанавливается. Фигурист отметил, что ему посоветовали меньше пользоваться телефоном, поэтому он не может отвечать на сообщения и комментарии болельщиков в социальных сетях.

Соловьев был избит возле караоке-клуба в Москве 21 декабря 2021 года. По словам его гражданской жены, керлингистки Анны Сидоровой конфликт начался, после того как одна из ее подруг попросила у группы молодых людей зажигалку. Фигурист попал в Боткинскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Задержаны двое. Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы.

Соловьев выступал в танцах на льду с Екатериной Бобровой. Вместе они стали олимпийскими чемпионами 2014 года и серебряными призерами Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях.

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