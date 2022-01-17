Смартфоны Xiaomi и Redmi оказались свободны от слежки и цензуры

Федеральная служба Германии по надзору за кибербезопасностью (BSI) провела техническую экспертизу смартфонов Xiaomi и не обнаружила в них инструментов для слежки и цензуры. Причиной проверки стали обвинения со стороны властей Литвы.



«В результате BSI не смог выявить никаких аномалий, которые потребовали бы дальнейшего расследования или других мер», — сообщил представитель компании агентству Reuters.

Власти Литвы заявили о том, что смартфоны китайской компании цензурируют запросы пользователей относительно Тибета. Смартфоны Xiaomi якобы подвергали цензуре 449 словосочетаний на китайском языке и если на некоторых гаджетах функция была отключена, то ее можно было включить удаленно в любой момент.

Компания Xiaomi ранее неоднократно заявляла, что внимательно следит за максимальным уровнем конфиденциальности пользователей и их устройства не содержат средств для цензуры. Теперь это подтвердили эксперты из BSI.