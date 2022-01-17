Фильм «King's Man: Начало» стал лидером проката в России за уик-энд, собрав 165,9 миллиона рублей за выходные.

«King's Man: Начало» стартовал в прокате 13 января и заработал почти 166 миллионов рублей за уик-энд, сообщает kinobusiness.com.

Этот предыстория фильмов «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо». В фильме показан мир на пороге Первой мировой войны. Загадочный злодей готовит мировой заговор, который создаст хаос в крупнейших государствах.

Стоить ли смотреть «King's Man: Начало»?

Противостоять ему вызвались герцог Оксфордский (Рэйф Файнс), его сын Конрад, а также будущие члены пока еще не созданной шпионской организации King’s Man. Один из противников англичан — таинственный Григорий Распутин.

На втором месте по сборам расположилась пятая часть культовой хоррор-франшизы про убийцу в маске— фильм «Крик. Он заработал в российском прокате почти 97 миллионов рублей.