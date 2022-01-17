«Вектор» оценил живучесть омикрон‑штамма на поверхностях

Штамм коронавируса «омикрон» быстрее всего погибает на керамических поверхностях, выяснили ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ученые определяли жизнеспособность вируса на пластике, металле, керамической плитке. Все поверхности находились при относительной влажности воздуха 30–40%) и температуре 26–28 градусов тепла. Отдельно оценивали показатели штамма в дистиллированной воде.

«Быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — цитирует РИА Новости данные «Вектора».

Специалисты добавили, что динамика снижения инфекционности у «омикрона» такая же, как у предыдущих штаммов. Это позволяет по-прежнему рекомендовать дезинфицирующие средства для обеззараживания и профилактики.

Штамм B.1.1.529, получивший название «омикрон» был обнаружен в ноябре 2021 года. Он выявлен в более чем в 100 странах, включая Россию.