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«Вектор» оценил живучесть омикрон‑штамма на поверхностях

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NIAID

Штамм коронавируса «омикрон» быстрее всего погибает на керамических поверхностях, выяснили ученые Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ученые определяли жизнеспособность вируса на пластике, металле, керамической плитке. Все поверхности находились при относительной влажности воздуха 30–40%) и температуре 26–28 градусов тепла. Отдельно оценивали показатели штамма в дистиллированной воде.

«Быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа», — цитирует РИА Новости данные «Вектора».

Специалисты добавили, что динамика снижения инфекционности у «омикрона» такая же, как у предыдущих штаммов. Это позволяет по-прежнему рекомендовать дезинфицирующие средства для обеззараживания и профилактики.

Штамм B.1.1.529, получивший название «омикрон» был обнаружен в ноябре 2021 года. Он выявлен в более чем в 100 странах, включая Россию.

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pepelmetal

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лачинов

О, вот тут он прав. Мы живем как раз в таком мире, где ложь за грех не считается.

physx

Песков имел в виду себя и себе подобных, держу пари.

лачинов

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