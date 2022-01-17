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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Красноярцы привезли из‑за границы «омикрон»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Министерство здравоохранения Новосибирской области

Пять красноярцев после возвращения из поездок за рубеж привезли в город штамм «омикрон», сообщил в официальном Telegram-канале руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон". Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», — написал Горяев.

Штамм коронавируса «омикрон» обнаружили в 2021 году на юге Африки. Как ранее сообщал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, у большинства заразившихся «омикроном» отмечаются головная боль, задолженность носа, чихание, першение в горле и усталость.

В Красноярском крае с начала пандемии зафиксировано более 177 тысячи случаев заражения коронавирусом, 162,3 тысячи пациентов выздоровели, девять тысяч человек умерли.

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Красноярск #Здоровье
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