Трое погибли в аварии под Новосибирском

Три человека погибли в ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области в воскресенье, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в воскресенье на трассе вблизи села Степногутово. Столкнулись Toyota и ВАЗ. В результате водитель и трое пассажиров иномарки получили травмы.

«Одной из пострадавших потребовалась помощь в эвакуации из поврежденного автомобиля – прибывшие к месту происшествия пожарные при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали ее из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении ведомства.

Водитель и два пассажира «Жигулей» от полученных травм погибли. Обстоятельства смертельной аварии выясняются.