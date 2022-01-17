Трое погибли в аварии под Новосибирском

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Три человека погибли в ДТП в Тогучинском районе Новосибирской области в воскресенье, еще четверо пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Авария произошла в воскресенье на трассе вблизи села Степногутово. Столкнулись Toyota и ВАЗ. В результате водитель и трое пассажиров иномарки получили травмы.
«Одной из пострадавших потребовалась помощь в эвакуации из поврежденного автомобиля – прибывшие к месту происшествия пожарные при помощи аварийно-спасательного инструмента деблокировали ее из машины и передали бригаде скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении ведомства.
Водитель и два пассажира «Жигулей» от полученных травм погибли. Обстоятельства смертельной аварии выясняются.
pepelmetal"российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, бомбы, что сбрасывают на Украину" вызывайте...
лачиновО, вот тут он прав. Мы живем как раз в таком мире, где ложь за грех не считается.
physxПесков имел в виду себя и себе подобных, держу пари.
лачиновКофе, молоко, яйца ... . Короче полезна только лапша и если есть огородик, то овощи. На остальных продуктах...