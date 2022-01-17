Отключение России от SWIFT в ФРГ сравнили с атомной бомбой

Председатель немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц сравнил возможное ограничение доступа России к международной межбанковской системе SWIFT «атомной бомбой» для мирового рынка.

Ранее американские сенаторы представили проект новых антироссийских санкций, одним из пунктов которых предлагаются ограничения «в отношении поставщиков специализированных услуг обмена финансовыми сообщениями (например, SWIFT)».

«Ставить под сомнение SWIFT — это может иметь эффект атомной бомбы для рынков капитала, а также товаров и услуг», — приводит РИА Новости слова политика. Он призвал не «не трогать» систему.

Мерц предупредил, что в случае отключения России от SWIFT спад ощутят все экономики, включая немецкую. «Мы нанесем себе значительный вред как сильной экспортной державе», — подчеркнул он.

Политик добавил, что пострадает не только товарооборот между Россией и Европой, но и вся мировая торговля.