Пассажирский автобус загорелся в Новосибирске утром в понедельник, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, ЧП случилось на улице Немировича-Данченко около 7 часов утра по местному времени (3 часов мск). Как сообщили пользователи соцсетей, загорелся ПАЗ, следующий по маршруту №103.

Пожар удалось быстро локализовать, пассажиры и водитель успели покинуть салон. По факту происшествия организована доследственная проверка.