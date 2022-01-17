Фото: СУ СКР по Новосибирской области
Пассажирский автобус загорелся в Новосибирске утром в понедельник, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.
По информации следствия, ЧП случилось на улице Немировича-Данченко около 7 часов утра по местному времени (3 часов мск). Как сообщили пользователи соцсетей, загорелся ПАЗ, следующий по маршруту №103.
Пожар удалось быстро локализовать, пассажиры и водитель успели покинуть салон. По факту происшествия организована доследственная проверка.
pepelmetal"российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, бомбы, что сбрасывают на Украину" вызывайте...
лачиновО, вот тут он прав. Мы живем как раз в таком мире, где ложь за грех не считается.
physxПесков имел в виду себя и себе подобных, держу пари.
лачиновКофе, молоко, яйца ... . Короче полезна только лапша и если есть огородик, то овощи. На остальных продуктах...