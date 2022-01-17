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Автобус загорелся в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: СУ СКР по Новосибирской области

Пассажирский автобус загорелся в Новосибирске утром в понедельник, сообщило СУ СКР по Новосибирской области.

По информации следствия, ЧП случилось на улице Немировича-Данченко около 7 часов утра по местному времени (3 часов мск). Как сообщили пользователи соцсетей, загорелся ПАЗ, следующий по маршруту №103.

Пожар удалось быстро локализовать, пассажиры и водитель успели покинуть салон. По факту происшествия организована доследственная проверка.

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pepelmetal

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