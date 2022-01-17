Вдову Градского ограбили на 100 миллионов рублей

Неизвестные в ходе разбойного нападения похитили у вдовы Александра Градского Марины Коташенко порядка 100 миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Вечером в воскресенье в Подмосковье совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Александра Градского. Неизвестные похитили у нее порядка 100 млн рублей», — сказал ТАСС источник. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

Позднее стало известно, что трое неизвестных спровоцировали аварию с автомобилем Марины Коташенко. Затем они подсели к женщине и, угрожая оружием, заставили вернуться домой в Наро-Фоминский район.

«Там вымогатели забрали у нее 100 миллионов рублей, после чего скрылись» — сказал собеседник агентства.

Народный артист России Александр Градский скончался 28 ноября на 73-м году жизни. Он автор более 200 песен, выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала «Голос».