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Генсек НАТО предложил России переговоры

Источник:
РИА Новости
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Фото: © пресс-служба президента Украины

НАТО предложила России провести серию переговоров на тему европейской безопасности и ситуации вокруг Украины, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Переговоры российской делегации с представителями всех 30 стран-членов НАТО прошли в среду в Брюсселе, в очередной раз обозначив расхождения в позициях сторон и завершившись без договоренностей о продолжении диалога.

«Мы выложили на стол предложение о проведении серии встреч по темам, важным для европейской безопасности, ситуации внутри и вокруг Украины», — цитирует РИА Новости Столтенберга. «Они (Россия) не взяли на себя обязательства принять участие в дальнейших переговорах, но и не отвергли предложения», — добавил он.

Темами новых встреч с Россией, по его словам, могли бы стать контроль над вооружениями, транспарентность военной деятельности, меры укрепления доверия. «Россия сказала, что им нужно некоторое время, чтобы ответить на эти предложения, и сейчас мы ждем российского ответа», — сказал Столтенберг.

Он исключил возможность компромиссов в важных для России темах отказа НАТО от дальнейшего расширения и вывода войск с территории бывших социалистических стран и постсоветских республик, присоединившихся к альянсу после 1997 года.

«Конечно, мы не можем согласиться с тем, что у нас не должно быть войск НАТО во всех странах, которые присоединились к НАТО с 1997 года. Речь идет о том, что половина наших членов остались бы без защиты войск НАТО. Это было бы своего рода членство НАТО второго сорта», — сказал Столтенберг.

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