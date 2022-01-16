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Цистерна с бензином вспыхнула в Октябрьском районе Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МЧС по Новосибирской области

Цистерна с бензином вспыхнула в Октябрьском районе Новосибирска — площадь возгорания составила 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

«В 16.49 (по местному времени) на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании емкости с бензином в Октябрьском районе города. Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили цистерну полностью в огне», — говорится в сообщении.

Емкость с топливом находилась в гараже рядом со станцией технического обслуживания и частным домом. «Существовала угроза распространения огня. Оценив обстановку на месте, специалисты повысили ранг сложности тушения пожара до второго. Обстановку осложнял розлив бензина из поврежденной емкости — в работе пожарных четыре ствола», — сказали в МЧС.

«Спустя 38 минут огнеборцы объявили о локализации огня. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. На происшествие привлечены 52 человека личного состава и 14 единиц техники», — сказано в сообщении.

По данным на 17.43 (по местному времени), открытое горение ликвидировано, пострадавших нет, угрозы населению и строениям нет, уточнили в пресс-службе.


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