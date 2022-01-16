Песков заявил о высокой напряженности на границе с Украиной

Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении ответа от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

Москва хочет получить «очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения». «У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы», — приводит РИА Новости выдержки из интервью.

По словам Пескова, такая ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента». По этой причине, Россия ждет «прямого ответа» на свои опасения, отметил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США определили сроки «вторжения» России на Украину. Аналогичное высказывание о том, что Москва ищет повод для таких действий, сделал также спикер Пентагона Джон Кирби.

В посольстве России в Вашингтоне назвали эти утверждения вбросом и информационным давлением. МИД России уже не раз опровергал сообщения о «стягивании» войск к российско-украинской границе.