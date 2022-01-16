США и НАТО заявили о готовности к новой встрече с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили дальнейшие шаги по взаимодействию с Россией после прошедших 12 января переговоров с российской делегацией, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

«Соединенные Штаты и НАТО готовы снова встретиться с Россией и привержены продолжению дипломатического взаимодействия и встречного диалога», — приводит ТАСС заявление Прайса.

По его словам, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО «едины в стремлении к дипломатическому пути и призывают Россию предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ее продолжающейся агрессии в отношении Украины».

В декабре 2021 года МИД России опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.