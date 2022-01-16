Врач объяснил появление синяков у больных COVID

Врач-гематолог Павел Трахтман объяснил, почему в определенных случаях у пациентов с коронавирусной инфекцией могут образовываться гематомы

«Коронавирус, без всякого сомнения, влияет на свертываемость крови, это хорошо известно. Он повышает свертываемость. Условно говоря, кровь становится гуще, хуже протекает по сосудам и застаивается в тканях», – рассказал врач в интервью радио Sputnik.

Чтобы не допустить образования тромбов, многим пациентам, заразившимся коронавирусной инфекцией, врачи назначают антикоагулянты. Прием этих препаратов в некоторых случаях может оказаться чрезмерным и спровоцировать появление гематом или синяков на теле пациента, отметил Трахтман.

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При появлении такого симптома человеку следует незамедлительно обратиться к врачу, чтобы тот скорректировал свои назначения.

Синяки, появление которых нельзя объяснить ударом или травмой, обычно указывают на нарушения в системе кровообращения, в любом случае оставлять их без внимания нельзя, подчеркнул врач.