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Польский политик потребовал наказать российских звезд за Путина

Источник:
РБК
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Фото: DrabikPany / Attribution License

Запад должен ввести санкции против российских знаменитостей поддерживающих президента Владимира Путина, заявил депутат Европарламента, эка-глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

«Мы должны ввести санкции против знаменитостей, которые поддерживают Путина: бизнесменов, атлетов, артистов и ученых, которые всюду ездят, участвуют во всяких мероприятиях без каких-либо последствий», — цитирует РБК Ващиковского.

По его словам, «пока российские солдаты сражаются в Донбассе или Казахстане, московский "Спартак" играет в Мадриде». «Мы открываем двери российским ученым, которые делают бомбы, что сбрасывают на Украину. Российское общество должно знать цену империалистической политике Путина», — сказал польский политик.

Так Ващиковский прокомментировал требования России по гарантиям безопасности, которые Москва в декабре 2021 года предложила США и НАТО. Ключевыми пунктами этих документов являются нерасширение НАТО на восток.

«Если мы сдадимся Путину и оставим Украину, Казахстан и Восточную Европу, он захочет еще», — считает Ващиковский.

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