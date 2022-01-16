НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Газеты и журналы на русском языке попали под запрет на Украине

Источник:
ТАСС
129 1
Фото: © пресс-служба президента Украины

Все печатные СМИ на Украине с 16 января отныне должны издаваться на государственном языке — это приведет к смерти всех газет и журналов, издававшихся на Украине на русском языке.

«В соответствии с законом печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке», — приводит ТАСС слова уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Необходимость печатать второй тираж на украинском языке серьезно повысят расходы печатных изданий, которые и так переживают финансовые трудности. В итоге, как считает эксперт Сергей Чернявский, СМИ будут вынуждены либо отказаться от русскоязычной версии, либо вовсе закроются.

При этом закон не будет распространяться на печатные издания на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины (крымские татары, караимы, крымчаки), на английском или другом официальном языке ЕС. Русский язык под это исключение не попадает.

Еще по теме
Польский политик потребовал наказать российских звезд за Путина
Кремль напомнил о «жизни в мире фейков и лжи»
Жириновский рассказал про смерть Назарбаева
США пригрозили России «острой болью»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Оттепель в Новосибирске сменится волной холода
Мужчины погибли в пожаре в Бердске
Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Туве
Jeep с ребенком перевернулся на Бердском шоссе, есть погибший
Самое популярное
Рассчитан размер пенсии после «путинского» повышения
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли перенос игры
Игра PUBG стала бесплатной
Белый дом оценил вероятность вторжения России на Украину
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Веселые, боевые и голубые тигры в колониях Сибири. ФОТО
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
США потребовали от России объяснить учения у границ Украины
37
Лавров заявил, что Россия ждет ответа от «ямщика на той повозке»
30
Жириновский предрек эвакуацию миллионов американцев в Сибирь
29
НАТО приготовилось к наращиванию сил у границ России
23
Полицейский поскользнулся и застрелил нарушителя в Забайкалье
Sibnet.Ru