Газеты и журналы на русском языке попали под запрет на Украине

Все печатные СМИ на Украине с 16 января отныне должны издаваться на государственном языке — это приведет к смерти всех газет и журналов, издававшихся на Украине на русском языке.

«В соответствии с законом печатные средства массовой информации могут издаваться на других языках при условии, что одновременно с соответствующим тиражом издания на иностранном языке издается тираж этого издания на государственном языке», — приводит ТАСС слова уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя.

Необходимость печатать второй тираж на украинском языке серьезно повысят расходы печатных изданий, которые и так переживают финансовые трудности. В итоге, как считает эксперт Сергей Чернявский, СМИ будут вынуждены либо отказаться от русскоязычной версии, либо вовсе закроются.

При этом закон не будет распространяться на печатные издания на крымско-татарском и других языках так называемых коренных народов Украины (крымские татары, караимы, крымчаки), на английском или другом официальном языке ЕС. Русский язык под это исключение не попадает.