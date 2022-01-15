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Ингушетия ответила на ультиматум Кадырова

Источник:
РБК
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Фото: © vk.com/ramzan

Сопредседатель ингушской общественной организации «Мехк-Кхел» Сараждин Султыгов в обращении к главе Чечни Рамзану Кадырову выдвинул три претензии, касающиеся народа Ингушетии.

Активист ответил на ультиматум Кадырова, в котором тот ранее дал ингушам три дня на предъявление ему обвинений. В противном случае глава Чечни пообещал «спросить» с тех, кто пытается его очернить.

Обращение Султыгова на ингушском языке опубликовано в YouTube-канале организации. Первая претензия активиста касалась территориальных споров и определения границы между Чечней и Ингушетией.

«Посадите комиссии с обеих сторон по земельному вопросу, позвольте им поработать. Если же такой возможности нет, сообщите нам об этом», — заявил Султыгов, предложив определить границу по всему периметру.

Султыгов также попросил главу Чечни повлиять на чеченских чиновников, чтобы они не допускали «нелицеприятных выражений» в адрес ингушского народа. «Сделайте нам навстречу один шаг, мы сделаем вам три шага», — подчеркнул он.

Третьей претензией активиста стали действия чеченских властей по отношению к ингушским беженцам, проживавшим в Грозном. «Под разными предлогами их убирают с этого учета, ставят снова на очередь, перебрасывают назад», — отметил Султыгов.

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Политика #Россия
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