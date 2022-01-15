Синоптики предсказали завершение зимы в январе

Погода на большей части европейской части России в феврале будет теплее, чем обычно, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Фактически, зима на значительной части страны завершится в конце января.

Так, в Москве преимущественная ночная температура февраля составит минус 5-10, днем от нуля до минус 5 градусов. Примерно такая же температура ожидается на северо-западе страны, включая Ленинградскую и Псковскую области.

В феврале обычно осадков выпадает мало, но в нынешнем году прогнозируется, что в средней полосе их будет больше. Это подтверждает частные оттепели. Лишь на севере Поволжья может быть дефицит осадков.

На юге России также ожидаются частые оттепели. Температура будет плюсовой. Исключением станут региона в Сибири и на Дальний Восток, где температура в феврале ожидается ниже нормы. Там зима задержится до конца февраля.