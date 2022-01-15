Свежее обновление Windows вызвало проблемы с VPN

Выпущенное на днях очередное накопительное обновление для поддерживаемых версий операционных систем Microsoft вызвало проблемы с VPN-подключением в Windows 10 и Windows 11.

Согласно сообщениям пользователей на форуме поддержки Microsoft, в ряде случаев после загрузки обновления пользователи не могут установить VPN-подключение с помощью встроенного в Windows клиента.

Операционная система выдает сообщение: «Не удалось подключиться к VPN. Попытка L2TP-подключения не удалась из-за ошибки, произошедшей на уровне безопасности во время согласования с удалённым компьютером».

Пока устранить проблему можно только с помощью отката обновления. Для этого необходимо из «Центра обновления Windows» открыть «Журнал обновлений» и удалить нужный пакет из списка — KB5009566 для Windows 11 и KB5009543 для Windows 10.