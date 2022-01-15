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США пригрозили России «острой болью»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

США подготовили 18 различных сценариев санкций против Москвы на случай вторжения на территорию Украины, все они могут причинить России «острую боль», заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

При этом дипломат добавила, что Вашингтон продолжает работу над письменным ответом по предложенным гарантиям безопасности российским официальным лицам и считает, что дверь» для дипломатического решения все еще открыта, передает Financial Times.

«Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов с помощью дипломатии», — подчеркнула Нуланд, комментируя взаимоотношения с Россией.

Сенат США 12 января опубликовал проект нового пакета санкций против госдолга России, банковского сектора и руководства страны, в том числе против президента Владимира Путина. Ограничения могут ввести на случай «вторжения» России на Украину.

Российский МИД в середине декабря направил США и НАТО предложения по гарантиям безопасности. Переговоры состоялись 10 и 12 января. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров заявил, что они прошли неудачно.

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Политика #Мир #Россия
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