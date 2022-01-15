Школьница из России вошла в мировой топ по заработкам блогеров

Россиянка Анастасия Радзинская, ведущая канал на YouTube Like Nastya, вошла в мировую десятку самых высокооплачиваемых блогеров.

Согласно опубликованным журналом Forbes данным, за 2021 год семилетняя девочка заработала 28 миллионов долларов, заняв шестое место в рейтинге. Радзинская попала в список уже в третий раз. Так, 2019-м она оказалась в нем на третьей строчке, а в 2020-м — на седьмой.

На первом месте — Джеймс Дональдсон, известный как MrBeast. Этот блогер за год заработал 54 миллиона долларов. На второй строчке расположился боксер и блогер Джейк Пол — его доход составил 45 миллионов долларов. На третьем Марк Фишбах, известный как Markiplier, с доходом 38 миллионов долларов.

Настя Радзинская — уроженка Краснодарского края. При рождении девочке диагностировали тяжелую форму детского церебрального паралича. Родители бросили все силы на лечение, через несколько лет признаки болезни исчезли. Сейчас семья живет в Майами.