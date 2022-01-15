Путин поручил доработать «коронавирусный» закон

Президент Владимир Путин поручил доработать изменения в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с точки зрения полного соблюдения прав россиян, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Законопроект предполагает введение обязательных COVID-сертификатов для посещения общественных мест. Так, глава государства поручил учесть «все возможные жизненные ситуации», которые могут возникнуть при реализации федерального закона.

Путин также указал на необходимость обеспечить доступность получения разными категориями россиян документов о вакцинации от COVID-19, о перенесенной болезни или наличии медицинского отвода от прививки от коронавируса.

Ответственными стали глава правительства Михаил Мишустина, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Они будут обязаны предоставить доклад до 30 января.