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Мужчины погибли в пожаре в Бердске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Новосибирской области

Частный дом сгорел в Бердске в субботу, погибли двое мужчин, сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Пожар случился в доме по улице Маяковского в Бердске. На месте пожара найдены тела мужчин 48 и 72 лет. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны, также не установлено, кем друг другу приходились погибшие.

По факту пожара следователи проводят проверку. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также причины пожара. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.

По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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