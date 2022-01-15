Астрономы нашли двойник Луны

Международная команда астрономов открыла естественный спутник экзопланеты, который по своим характеристикам является двойником Луны.

Обнаруженный объект получил наименование Kepler 1708 bi. Он вращается вокруг экзопланеты размером с Юпитер, пишет Science News. Размеры спутника примерно в 2,6 раза превышают размеры планеты Земля.

Один год на этой планете равен двум земным годам. Родительская звезда находится примерно в 5700 световых годах от Земли. Открытие крупной экзолуны — важное событие для астрономов, так как их обнаружение чрезвычайно затруднено из-за огромных расстояний.

Теперь исследователям предстоит подтвердить полученные данные. Сделать это можно будет не ранее 24 марта 2023 года — именно в этот день объект перекроет свет своей звезды, благодаря чему его можно будет зафиксировать при помощи телескопов.