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Астрономы нашли двойник Луны

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Международная команда астрономов открыла естественный спутник экзопланеты, который по своим характеристикам является двойником Луны.

Обнаруженный объект получил наименование Kepler 1708 bi. Он вращается вокруг экзопланеты размером с Юпитер, пишет Science News. Размеры спутника примерно в 2,6 раза превышают размеры планеты Земля.

Один год на этой планете равен двум земным годам. Родительская звезда находится примерно в 5700 световых годах от Земли. Открытие крупной экзолуны — важное событие для астрономов, так как их обнаружение чрезвычайно затруднено из-за огромных расстояний.

Теперь исследователям предстоит подтвердить полученные данные. Сделать это можно будет не ранее 24 марта 2023 года — именно в этот день объект перекроет свет своей звезды, благодаря чему его можно будет зафиксировать при помощи телескопов.

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