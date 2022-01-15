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Игра God of War вышла на ПК

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Stefans02 / Attribution License

Бывший консольный эксклюзив God of War вышел на ПК. Игра уже доступна в сервисе цифровой дистрибуции Steam по цене в 3 149 рублей. Первоначально релиз God of War состоялся в апреле 2018 года на PlayStation 4.

God of War переносилась на ПК усилиями ванкуверской студии Jetpack Interactive, при этом разработчики консольной версии из Santa Monica Studio курировали проект. Главным отличием версии для ПК стала поддержка сверхшироких мониторов.

Также разработчики добавили в новую версию God of War функцию автоматического спринта — на консолях герой ускорялся только после нажатия левого стика контроллера, что доставляло определенные трудности игрокам.

Кроме этого, версия God of War для компьютеров получила поддержку разрешения 4K, неограниченной кадровой частоты, современных технологий для видеокарт NVIDIA DLSS, AMD FSR и NVIDIA Reflex.

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Игры #Экшены
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