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Власти Австралии взяли под стражу теннисиста Джоковича

Источник:
CNN
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Фото: BalkanPhotos / Attribution-ShareAlike License

Австралийские власти задержали сербского теннисиста Новака Джоковича, он будет находиться под стражей в тайном месте до воскресного слушания по делу об аннулировании его визы.

Организаторы Открытого чемпионата Австралии сообщили, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса. При въезде в Австралию в ночь на 6 января Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за медицинского отвода от вакцинации.

Его виза была аннулирована. Однако 10 января Джоковичу удалось выиграть апелляцию, суд Мельбурна признал, что сербскому теннисисту незаконно аннулировали визу в страну. 14 января министр по иммиграции Австралии заявил о повторном аннулировании визы.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января. Джокович является действующим чемпионом турнира, а также рекордсменом по победам на Australian Open — он выигрывал состязания девять раз.

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