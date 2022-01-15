Российским школам и вузам упростили аккредитацию

С 1 марта 2022 года процедура прохождения государственной аккредитации для школ, колледжей и вузов будет упрощена, что должно снизить административную нагрузку на образовательные организации.

Теперь школы, колледжи и вузы будут проходить процедуру государственной аккредитации только один раз — выданное свидетельство будет действовать бессрочно, сообщает пресс-служба правительства РФ. Соответствующий документ подписал премьер Михаил Мишустин.

Образовательным организациям, которые имеют действующую до 1 марта 2022 года аккредитацию, получать ее заново не придется. Их свидетельства об аккредитации станут бессрочными автоматически.

Из самой процедуры прохождения аккредитации также исключены избыточные и дублирующие требования. Главные критерии оценки — качество подготовки студентов и школьников. Для оценки качества образования Рособрнадзор будет регулярно проводить мониторинг.