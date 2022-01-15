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Раскрыта внезапная опасность кофе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © gaggia

Злоупотребление кофе способно привести к повреждению мозга и нарушению когнитивных функций, выяснили американские специалисты.

В небольших количествах кофеин положительно сказывается на когнитивных функциях, однако чрезмерное его употребление вызывает диаметрально противоположный эффект, а более шести чашек этого напитка в день способны вызвать уменьшение мозга и развитие деменции.

Негативное влияние на функционирование головного мозга также оказывают напитки с высоким содержанием сахара, пишет портал Eat This, Not That. Если человек выпивает один или два стакана сладких напитков ежедневно, его мозг стареет на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет.

Деменция — приобретенное слабоумие, стойкое снижение познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и практических навыков. Наиболее часто такое состояние наблюдается в старости.

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