Jeep с ребенком перевернулся на Бердском шоссе, есть погибший

Смертельная авария произошла в субботу утром на Бердском шоссе в Новосибирске. Водитель Jeep не справился с управлением, машина заехала сугроб и перевернулась, сообщила в субботу УГИБДД по региону.

По информации регионального УГИБДД, за рулем иномарки был 58-летний мужчина. Также в машине ехали 53-летняя женщина и семилетняя девочка.

Автомобиль ехал по улице Бердское шоссе со стороны Лесосечной в сторону проспекта Строителей, и у дома 470 въехал в снежный вал и опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб, пассажиры — женщина и девочка — не пострадали.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.