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Jeep с ребенком перевернулся на Бердском шоссе, есть погибший

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Новосибирской области

Смертельная авария произошла в субботу утром на Бердском шоссе в Новосибирске. Водитель Jeep не справился с управлением, машина заехала сугроб и перевернулась, сообщила в субботу УГИБДД по региону.

По информации регионального УГИБДД, за рулем иномарки был 58-летний мужчина. Также в машине ехали 53-летняя женщина и семилетняя девочка.

Автомобиль ехал по улице Бердское шоссе со стороны Лесосечной в сторону проспекта Строителей, и у дома 470 въехал в снежный вал и опрокинулся.

В результате ДТП водитель погиб, пассажиры — женщина и девочка — не пострадали.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства происшествия.

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Uynachalnica

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Drronum

Главное похвалил период когда именно он был вице-премьером.

Иркут 69

Звучит как анекдот... Слабо верится в эту версию. Вероятно её слепили на ходу на этапе ведомственной...

turan601

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