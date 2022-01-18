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Гигантский астероид пролетел рядом с Землей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Потенциально опасный астероид 7482 (1994 РС1) сблизился с Землей на минимальное расстояние, за космическим телом ведут наблюдение сразу несколько телескопов.

В частности, за астероидом следят телескопы Института прикладной математики имени Келдыша РАН, говорится в сообщении института. Объект километрового размера уже наблюдается оптическими средствами мониторинга.

Астероид 1994 РС1 был обнаружен в 1994 году в обсерватории Сайдинг-Спринг. Самое близкое расстояние, на которое космическое тело регулярно подлетает к Земле, составляет порядка двух миллионов километров.

Скорость пролета превышает 70 тысяч километров в час. Специалисты NASA подсчитали, что как минимум в течение ближайших ста лет астероид не будет представлять никакой угрозы для Земли. Несмотря на это, 7482 (1994 РС1) считается «потенциально опасным».

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