Первые случаи заражения «омикроном» зафиксировали в Туве

Коронавирусный штамм «омикрон» впервые выявили в Туве, сообщил глава республики Владислав Ховалыг на своей странице «ВКонтакте».

«В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом "омикрон". Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что в связи с появлением в Туве нового штамма власти республики анализируют динамику по заболеваемости, усиливают меры против пандемии. По его словам, все необходимое для оказания помощи пациентам с коронавирусом в республике есть.

Согласно официальным данным, всего на территории Тувы зафиксировано 31 716 случаев COVID-19, выздоровели 30 752 человека, умерло — 323.