Россия разгромила хакерскую группировку по просьбе США

ФСБ разгромила хакерскую группировку REvil, которая рассылала вирусы для вымогательства денег, сообщает пресс-служба ведомства. Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США.

Отмечается, что у 14 хакеров изъяли 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, полмиллиона евро, а также 20 премиальных автомобилей, которые были приобретены на украденные деньги.

Также указывается, что установлен полный состав преступного сообщества REvil. Хакеры были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях — обыски и задержания проходили по 25 адресам.

Злоумышленники внедряли вредоносное программное обеспечение на информационные ресурсы зарубежных компаний, шифровали важную информацию, а затем вымогали деньги за ее дешифрование.

Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Российская сторона проинформировала представителей США о результатах операции.