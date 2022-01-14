Россия разгромила хакерскую группировку по просьбе США

ФСБ разгромила хакерскую группировку REvil, которая рассылала вирусы для вымогательства денег, сообщает пресс-служба ведомства. Деятельность преступного сообщества была пресечена после обращения властей США.
Отмечается, что у 14 хакеров изъяли 426 миллионов рублей, 600 тысяч долларов, полмиллиона евро, а также 20 премиальных автомобилей, которые были приобретены на украденные деньги.
Также указывается, что установлен полный состав преступного сообщества REvil. Хакеры были задержаны в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях — обыски и задержания проходили по 25 адресам.
Злоумышленники внедряли вредоносное программное обеспечение на информационные ресурсы зарубежных компаний, шифровали важную информацию, а затем вымогали деньги за ее дешифрование.
Задержанным предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Российская сторона проинформировала представителей США о результатах операции.
Алекс555Вот так нам лапшу на уши и вешают каждый год.
Voland2Сам себя не похвалишь, никто не догадается...
FazarЕму то живется хорошо, чего не скажешь о простом народе. Народ ненавидит вас и я в том числе.
Uynachalnica"Уровень жизни базируется на объёме реальных доходов на душу населения и соответствующем объёме потребления."...